Украинцы приобрели 598 новых электромобилей за прошлый месяц.
Электрокары в Украине продолжают пользоваться спросом. Об этом говорит статистика продаж авто на электротяге.
Так, за ноябрь 2018 украинцы забрали из салонов 598 электромобилей. Для сравнения, годом ранее было приобретено в 2,4 раза меньше авто.
Лидером по первичной регистрации уже не впервые является Nissan Leaf. 344 таких новых электрокаров выехали на дороги.
Значительно меньше было приобретено более дорогих электромобилей – BMW i3 – 41 машину.
Третье место – Tesla Model S с количеством в 34 электрокара.
На четвертом месте Renault Zoe с результатом 28 авто.
Замыкает пятерку лидеров Fiat 500e, который выбрали 24 покупателя.
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Всего за 2018 салоны продали 4812 электромобилей, что почти в 2 раза больше чем в 2017.
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