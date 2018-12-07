Украинцы приобрели 598 новых электромобилей за прошлый месяц.

Электрокары в Украине продолжают пользоваться спросом. Об этом говорит статистика продаж авто на электротяге.

Так, за ноябрь 2018 украинцы забрали из салонов 598 электромобилей. Для сравнения, годом ранее было приобретено в 2,4 раза меньше авто.

Лидером по первичной регистрации уже не впервые является Nissan Leaf. 344 таких новых электрокаров выехали на дороги.

Значительно меньше было приобретено более дорогих электромобилей – BMW i3 – 41 машину.

Третье место – Tesla Model S с количеством в 34 электрокара.

На четвертом месте Renault Zoe с результатом 28 авто.

Замыкает пятерку лидеров Fiat 500e, который выбрали 24 покупателя.

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Всего за 2018 салоны продали 4812 электромобилей, что почти в 2 раза больше чем в 2017.

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