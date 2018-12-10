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В Украине продлили льготы на ввоз электромобилей

Петр Порошенко завизировал закон, предусматривающий освобождение от налогов ввоз электромобилей.

Об этом свидетельствует данные этапов прохождения законопроекта N9260 на сайте Верховной Рады Украины.

Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно этому документу, к концу 2022 года продлевается норма, которая освобождает ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС и акциза.

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К слову, действие соответствующей нормы заканчивается 31 декабря 2018 года.

В ноябре первичную регистрацию в Украине прошли 598 легковых электромобилей.

Если сравнивать с ноябрем прошлого года, то спрос на электромобили вырос в 2,4 раза.

Фото: Pixabay

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