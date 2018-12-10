Петр Порошенко завизировал закон, предусматривающий освобождение от налогов ввоз электромобилей.

Об этом свидетельствует данные этапов прохождения законопроекта N9260 на сайте Верховной Рады Украины.

Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно этому документу, к концу 2022 года продлевается норма, которая освобождает ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС и акциза.

К слову, действие соответствующей нормы заканчивается 31 декабря 2018 года.

В ноябре первичную регистрацию в Украине прошли 598 легковых электромобилей.

Если сравнивать с ноябрем прошлого года, то спрос на электромобили вырос в 2,4 раза.

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