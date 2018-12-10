Петр Порошенко завизировал закон, предусматривающий освобождение от налогов ввоз электромобилей.
Об этом свидетельствует данные этапов прохождения законопроекта N9260 на сайте Верховной Рады Украины.
Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс.
Согласно этому документу, к концу 2022 года продлевается норма, которая освобождает ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС и акциза.
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К слову, действие соответствующей нормы заканчивается 31 декабря 2018 года.
В ноябре первичную регистрацию в Украине прошли 598 легковых электромобилей.
Если сравнивать с ноябрем прошлого года, то спрос на электромобили вырос в 2,4 раза.
Фото: Pixabay
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