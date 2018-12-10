В Украине оформили первую тысячу автомобилей с иностранной регистрацией по новым правилам.
В частности, тысячным автомобилем стал Nissan Qashqai +2 на еврономерах 2011 выпуска, который оформила Черновицкая таможня, сообщает Государственная фискальная служба.
Таможенная стоимость авто составила более 194,6 тыс. грн, в госбюджет его владелец заплатил почти 87,9 тыс. грн.
По данным ГФС, в целом с 26 ноября по 10 декабря по новым правилам в бюджет перечислено 65,8 млн грн, при этом владельцы евроблях сэкономили 38,6 млн грн.
В ведомстве отмечают, что при таможенном оформлении 824 транспортных средств, в отношении которых нарушены сроки и условия таможенных режимов временного ввоза или транзита, добровольно уплачено 7 млн грн.
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Факты ICTV писали, как будут наказывать автомобилистов, нарушающих новый закон о евробляхах.
Напомним, 8 ноября Верховная Рада поддержала введение упрощенной системы растаможки авто на еврономерах.
Фото: ДФС