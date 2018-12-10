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По новым правилам растаможили первую тысячу евроблях

В Украине оформили первую тысячу автомобилей с иностранной регистрацией по новым правилам.

В частности, тысячным автомобилем стал Nissan Qashqai +2 на еврономерах 2011 выпуска, который оформила Черновицкая таможня, сообщает Государственная фискальная служба.

Таможенная стоимость авто составила более 194,6 тыс. грн, в госбюджет его владелец заплатил почти 87,9 тыс. грн.

По данным ГФС, в целом с 26 ноября по 10 декабря по новым правилам в бюджет перечислено 65,8 млн грн, при этом владельцы евроблях сэкономили 38,6 млн грн.

В ведомстве отмечают, что при таможенном оформлении 824 транспортных средств, в отношении которых нарушены сроки и условия таможенных режимов временного ввоза или транзита, добровольно уплачено 7 млн ​​грн.

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Факты ICTV писали, как будут наказывать автомобилистов, нарушающих новый закон о евробляхах.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада поддержала введение упрощенной системы растаможки авто на еврономерах.

Фото: ДФС

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