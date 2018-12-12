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Факти / Lifestyle / Авто / Українці знайшли спосіб не розмитнювати євробляхи/

Украинцы нашли способ не растаможивать евробляхи

Временная регистрация за рубежом позволяет владельцам евроблях не растаможивать авто в Украине.

Владельцы евроблях нашли способ не растаможивать автомобили в Украине.

Для этого украинцы обращаются в Генконсульство Украины в Варшаве, в котором становятся на консульский учет, пишет Укринформ.

Временная регистрация за рубежом дает право украинцам осуществлять многократное (каждые пять дней), а также транзитное (до 10 дней) пересечение границы. Также владельцы авто с иностранной регистрацией, стоящих на учете, имеют право ездить по Украине и не выезжать за границу в течение 60 дней.

Чтобы стать на временный консульский учет, украинцы должны иметь как минимум годовую визу.

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В свою очередь, работники дипмиссии жалуются на то, что наплыв евробляхеров сильно затрудняет их работу.

Напомним, в Украине растаможили по новым правилам уже более тысячи автомобилей с иностранной регистрацией.

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