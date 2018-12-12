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Факти / Lifestyle / Авто / Закони про розмитнення євроблях: Верховний суд відмовився відкривати провадження/

Законы о растаможке евроблях: Верховный суд отказался открывать производство

Верховный суд отказался открывать производство по делу об обжаловании законов о налогообложении и растаможке автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Верховного суда.

Истец заявил, что законы о евробляхах был принят с нарушением регламента Верховной Рады и президент Украины должен был наложить вето на эти законопроекты.

Вывод Верховного суда следующий: юрисдикция административных судов не распространяется на споры о признании противоправными действий или бездействия, отмены законопроектов, если была нарушена установленная Конституцией процедура их рассмотрения, принятия или вступления в силу.

Было отмечено, что Рада при рассмотрении и принятии законов не выполняет властных управленческих функций, а реализует свои полномочия по законодательной деятельности. Это касается и полномочий президента относительно подписания законов, принятых Радой.

Было отмечено, что такого вида судебные разбирательства относятся к полномочиям Конституционного Суда.

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Напомним, что 25 ноября в силу вступили законы о снижении акциза на авто и контроля авто на еврономерах. Согласно закону, владельцам евроблях дается 180 дней на растаможку автомобилей на иностранной регистрации.

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