Названы самые безопасные автомобили в нескольких сегментах.
Результаты краш-тестов Euro NCAP показали самые безопасные авто в популярных сегментах.
Так, в категории Компактный семейный автомобиль победил новый Mercedes-Benz А-класса.
Немец получил общую оценку в пять звезд.
Взрослых новинка защищает на 96%, детей-пассажиров – на 91%, а пешеходов – на 92%.
Работу электронных ассистентов оценили на 75%.
Среди крупных семейных авто одержал победу Lexus ES.Читайте: На улице или в гараже? Где лучше хранить авто зимой
Безопасность взрослых оценили на 91%, детей – 87%, пешеходов – 90%.
Системы активной безопасности получили 77%.
К слову, гибридный Lexus ES300h стал самым безопасным электрифицированным автомобилем.
А вот в классе больших внедорожников впереди всех водородный кроссовер Hyundai Nexo.
94%, 87%, 67% соответственно за безопасность взрослых, детей и пешеходов.
Работу электронных систем оценили довольно высоко – на 80%.
Напомним, топ-5 самых популярных электромобилей в Украине.
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