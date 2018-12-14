Названы самые безопасные автомобили в нескольких сегментах.

Результаты краш-тестов Euro NCAP показали самые безопасные авто в популярных сегментах.

Так, в категории Компактный семейный автомобиль победил новый Mercedes-Benz А-класса.

Немец получил общую оценку в пять звезд.

Взрослых новинка защищает на 96%, детей-пассажиров – на 91%, а пешеходов – на 92%.

Работу электронных ассистентов оценили на 75%.

Среди крупных семейных авто одержал победу Lexus ES.

Безопасность взрослых оценили на 91%, детей – 87%, пешеходов – 90%.

Системы активной безопасности получили 77%.

К слову, гибридный Lexus ES300h стал самым безопасным электрифицированным автомобилем.

А вот в классе больших внедорожников впереди всех водородный кроссовер Hyundai Nexo.

94%, 87%, 67% соответственно за безопасность взрослых, детей и пешеходов.

Работу электронных систем оценили довольно высоко – на 80%.

Напомним, топ-5 самых популярных электромобилей в Украине.

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