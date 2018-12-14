PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Lifestyle / Рейтинг найбезпечніших автомобілів 2018 року/

Рейтинг самых безопасных автомобилей 2018 года

Названы самые безопасные автомобили в нескольких сегментах.

Результаты краш-тестов Euro NCAP показали самые безопасные авто в популярных сегментах.

Так, в категории Компактный семейный автомобиль победил новый Mercedes-Benz А-класса.

Немец получил общую оценку в пять звезд.

Взрослых новинка защищает на 96%, детей-пассажиров – на 91%, а пешеходов – на 92%.

Работу электронных ассистентов оценили на 75%.

Среди крупных семейных авто одержал победу Lexus ES.

Читайте: На улице или в гараже? Где лучше хранить авто зимой

Безопасность взрослых оценили на 91%, детей – 87%, пешеходов – 90%.

Системы активной безопасности получили 77%.

К слову, гибридный Lexus ES300h стал самым безопасным электрифицированным автомобилем.

А вот в классе больших внедорожников впереди всех водородный кроссовер Hyundai Nexo.

94%, 87%, 67% соответственно за безопасность взрослых, детей и пешеходов.

Работу электронных систем оценили довольно высоко – на 80%.

Напомним, топ-5 самых популярных электромобилей в Украине.

Фото: chuttersnap / Unsplash

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка