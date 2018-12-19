Что можно подарить любителям автомобилей на Новый год, тем, кто большинство своего времени проводят за рулем и жить не могут без стального коня? Факты ICTV собрали 10 лучших вариантов подарка для автомобилиста.
Что подарить любителю авто на Новый год, чтобы этот подарок был полезным и приятным?
Если ваш друг, брат или супруг большинство времени проводит за рулем любимой машины, то можно легко угодить ему с новогоднем подарком.Читайте: Лучшие подарки коллегам на Новый год 2019
Факты ICTV собрали обыденные, но актуальны потребности автомобилиста, которые могут послужить неплохим сюрпризом.
Тут есть как бюджетные варианты, так и дороже, но все они можно рассмотреть, чтобы порадовать автомобилиста.
Сумка-органайзер
Хорошая вещь для тех, у кого беспорядок в багажнике. Сумка поможет собрать в кучу все необходимые прелести авто и удобно зафиксировать их в багажном отделении.
И вещи, которыя раньше летали по багажнику, больше не будут нервировать, а аккуратно найдут свое место в сумке.
Цена
Автоочки
Автоочки дают защиту от UV лучей, бликов, а также от света фар встречных машин.
Такой подарок будет актуальным не только летом, но и зимой.
Цена
Дешевые могут обойтись до 200 грн, а качественные – от 400 грн.
Термокружка
Такой подарок идеально подойдет для холодного периода.
Гораздо приятнее морозным утром согреться горячим напитком после того, как 40 минут очищал авто от снега.
Цена
Автокружка с подогревом есть от 180 грн.
Автопылесос
Если человек предпочитает чистоту в салоне и всегда следит за ним, то подарите ему автопылесос.
Это значительно сэкономит и время, и деньги за чистку на автомойке.
Цена
Зависит от мощности и размера. Бюджетные – от 275 грн.
Дорогие от 1300 грн.
Автокомпрессор
Можно рассмотреть в качестве подарка и автокомпрессор, который сэкономит время и силы при необходимости подкачать колесо.
Цена
Совсем бюджетный можно взять и за 250 грн, более качественный – от 700 грн.
Видеорегистратор
Каждому водителю желательно обзавестись видеорегистратором.
Он будет фиксировать все, что происходит вне автомобиля и поможет при решении спорных ситуаций на дороге.
Цена
От 300 до 20 тыс. грн.
Набор инструментов
Мужчины любят копаться в своем автомобиле, а хороший набор инструментов при этом будет еще той радостью.
Цена
В зависимости от наполнения – от 300 грн и до 2 тыс. грн.
Сертификат на химчистку салона
Порадуйте водителя и его ласточку подарочным сертификатом на чисту салона.
Обычно не хватает времени на “салона красоты” для авто, а так – точно будет отличный повод.
Цена
От 200 грн.
Зимний набор
Зимой просто необходимы средства борьбы со снежными заносами и льдом. В такой набор можно собрать перчатки, щетку-скребок, раскладную лопатку, провода для “прикуривания”, а также буксировочный трос.
Цена
Зависит от наполнения – 500 грн и выше.
Навигатор
Куда без него. Навигатор поможет и в городе, и в дальней дороге.
Отличный помощник и собеседник =)
Цена
От 1000 до 25 тыс. грн.
Напомним, что подарить мужчине на Новый год.
Фото и цены: prom.ua, rozetka.com.ua.