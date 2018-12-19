Что можно подарить любителям автомобилей на Новый год, тем, кто большинство своего времени проводят за рулем и жить не могут без стального коня? Факты ICTV собрали 10 лучших вариантов подарка для автомобилиста.

Что подарить любителю авто на Новый год, чтобы этот подарок был полезным и приятным?

Если ваш друг, брат или супруг большинство времени проводит за рулем любимой машины, то можно легко угодить ему с новогоднем подарком.

Факты ICTV собрали обыденные, но актуальны потребности автомобилиста, которые могут послужить неплохим сюрпризом.

Тут есть как бюджетные варианты, так и дороже, но все они можно рассмотреть, чтобы порадовать автомобилиста.

Сумка-органайзер

Хорошая вещь для тех, у кого беспорядок в багажнике. Сумка поможет собрать в кучу все необходимые прелести авто и удобно зафиксировать их в багажном отделении.

И вещи, которыя раньше летали по багажнику, больше не будут нервировать, а аккуратно найдут свое место в сумке.

Цена

От 180 до 700 грн.

Автоочки

Автоочки дают защиту от UV лучей, бликов, а также от света фар встречных машин.

Такой подарок будет актуальным не только летом, но и зимой.

Цена

Дешевые могут обойтись до 200 грн, а качественные – от 400 грн.

Термокружка

Такой подарок идеально подойдет для холодного периода.

Гораздо приятнее морозным утром согреться горячим напитком после того, как 40 минут очищал авто от снега.

Цена

Автокружка с подогревом есть от 180 грн.

Автопылесос

Если человек предпочитает чистоту в салоне и всегда следит за ним, то подарите ему автопылесос.

Это значительно сэкономит и время, и деньги за чистку на автомойке.

Цена

Зависит от мощности и размера. Бюджетные – от 275 грн.

Дорогие от 1300 грн.

Автокомпрессор

Можно рассмотреть в качестве подарка и автокомпрессор, который сэкономит время и силы при необходимости подкачать колесо.

Цена

Совсем бюджетный можно взять и за 250 грн, более качественный – от 700 грн.

Видеорегистратор

Каждому водителю желательно обзавестись видеорегистратором.

Он будет фиксировать все, что происходит вне автомобиля и поможет при решении спорных ситуаций на дороге.

Цена

От 300 до 20 тыс. грн.

Набор инструментов

Мужчины любят копаться в своем автомобиле, а хороший набор инструментов при этом будет еще той радостью.

Цена

В зависимости от наполнения – от 300 грн и до 2 тыс. грн.

Сертификат на химчистку салона

Порадуйте водителя и его ласточку подарочным сертификатом на чисту салона.

Обычно не хватает времени на “салона красоты” для авто, а так – точно будет отличный повод.

Цена

От 200 грн.

Зимний набор

Зимой просто необходимы средства борьбы со снежными заносами и льдом. В такой набор можно собрать перчатки, щетку-скребок, раскладную лопатку, провода для “прикуривания”, а также буксировочный трос.

Цена

Зависит от наполнения – 500 грн и выше.

Навигатор

Куда без него. Навигатор поможет и в городе, и в дальней дороге.

Отличный помощник и собеседник =)

Цена

От 1000 до 25 тыс. грн.

Напомним, что подарить мужчине на Новый год.

Фото и цены: prom.ua, rozetka.com.ua.