На Софийской площади в Киеве сегодня в 19.00 официально зажгут огни главной елки Украины. Из-за этого с 16.00 до 22.00 будет перекрыто движение вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской.

В частности, будет перекрыт участок от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка, предупреждает пресс-служба КГГА.

Запрет движения вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской также будет действовать:

24 декабря – с 16.00 до 22.00;

31 декабря – с 20.00 до 03.00 1 января;

1 января – с 14.00 до 22.00;

7 января – с 12.00 до 16.00.

Кроме того, до 24 января будут действовать ограничения движения вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении Михайловской площади.

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На этот период также запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда – от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади.

Из-за этих ограничений разрешено движение автотранспорта по улице Крещатик до 24 января: каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.

Ранее в мэрии рассказали, кто будет развлекать киевлян и гостей столицы на открытии главной новогодней елки Украины.

Фото: Folk Ukraine