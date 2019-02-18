После стремительного роста популярности электромобилей цена на нефть и газ снизится.

Консалтинговая компания McKinsey провела исследование, во время которого пришла к выводу, что в 2035 году количество электромобилей в мире возрастет до 100 млн, что приведет к падению спроса на нефть и газ.

Подобные изменения приведут к тому, что изменится и привычный на сегодняшний день уклад для людей.

Больше всего спрос на нефть должен снизиться именно в сфере автомобильного транспорта.

Кроме того, мы увидим увеличение количества возобновляемых источников энергии. А где-то в 2024 году вредные выбросы из-за производства электроэнергии достигнут своего пика, после чего начнется постепенное снижение.

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Аналитики также считают, что в 2050 году количество используемых электрокаров возрастет до 2 млрд.

К слову, Renault представила новый электрокар, который в 2019 году появится на китайском рынке.