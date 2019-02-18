В Электронном кабинете водителя появилась функция заказа номерных знаков для автомобиля онлайн.

В Электронном кабинете водителя появилась услуга, с помощью которой можно заказать индивидуальные номерные знаки для автомобиля онлайн, сообщает пресс-служба Сервисного центра МВД.

С введением нового функционала от владельца автомобиля не потребуют посещения Главного или территориального сервисного центра МВД для того, чтобы заказать номерной знак.

– Теперь всю процедуру заказа номерного знака гражданин может пройти или в удобном по расположению территориальном сервисном центре МВД, или пользуясь онлайн-услугами собственного Электронного кабинета водителя, – говорится в сообщении.

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Однако автомобилисту или уполномоченному им лицу все же придется прийти в Главный сервисный центр МВД для того, чтобы забрать готовый номерной знак.

К слову, в Украине временно убрали требование подтверждения экологической сертификации авто на еврономерах для его растаможивания.