Самой дорогой евробляхой, которую успели оформить за льготный период, стала легковушка Porshe 911 TURBO S 2013 выпуска.

Porshe 911 TURBO S 2013 выпуска стал самой дорогой в Украине евробляхой, которую растаможили по льготной системе, которая работала последние три месяца.

Об этом сообщают в Государственной фискальной службе Украины.

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Porshe 911 TURBO S. Оформление авто, которое сошло с конвейера в 2013 году, обошлось владельцу в 766,1 тыс. грн. Таможенная стоимость – эквивалент $83,1 тыс.

Bentley Flying Spur. Это авто 2014 выпуска было оформлено за 727,9 тыс. грн. Таможенная стоимость – эквивалент $74,5 тыс.

Porshe CAYENNE S. По льготному тарифу авто 2015 выпуска было растаможено за 705 тыс. грн. Таможенная стоимость – эквивалент $76 тыс.

Mercedes-Benz G-Class. Это авто, которое выпустили в 2015 году, владелец оформил за 593,4 тыс. грн. Таможенная стоимость – эквивалент $63,6 тыс.

Mercedes-Benz V-Class. Оформление авто, которое сошло с конвейера в 2018 году, оформили за 553 тыс. грн. Таможенная стоимость – эквивалент $62 тыс.

Отметим, что по состоянию на 19 февраля в Украине растаможили 124 тыс. авто с иностранной регистрацией.

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К слову, в Украине упростили растаможку автомобилей на еврономерах, отменив обязательную экологическую сертификацию.

Фото: tadeas_info