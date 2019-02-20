Самой дорогой евробляхой, которую успели оформить за льготный период, стала легковушка Porshe 911 TURBO S 2013 выпуска.
Porshe 911 TURBO S 2013 выпуска стал самой дорогой в Украине евробляхой, которую растаможили по льготной системе, которая работала последние три месяца.
Об этом сообщают в Государственной фискальной службе Украины.
Топ-5 самых дорогих растаможенных по льготам евроблях
Porshe 911 TURBO S. Оформление авто, которое сошло с конвейера в 2013 году, обошлось владельцу в 766,1 тыс. грн. Таможенная стоимость – эквивалент $83,1 тыс.
Bentley Flying Spur. Это авто 2014 выпуска было оформлено за 727,9 тыс. грн. Таможенная стоимость – эквивалент $74,5 тыс.
Porshe CAYENNE S. По льготному тарифу авто 2015 выпуска было растаможено за 705 тыс. грн. Таможенная стоимость – эквивалент $76 тыс.
Mercedes-Benz G-Class. Это авто, которое выпустили в 2015 году, владелец оформил за 593,4 тыс. грн. Таможенная стоимость – эквивалент $63,6 тыс.
Mercedes-Benz V-Class. Оформление авто, которое сошло с конвейера в 2018 году, оформили за 553 тыс. грн. Таможенная стоимость – эквивалент $62 тыс.
Отметим, что по состоянию на 19 февраля в Украине растаможили 124 тыс. авто с иностранной регистрацией.
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К слову, в Украине упростили растаможку автомобилей на еврономерах, отменив обязательную экологическую сертификацию.
Фото: tadeas_info