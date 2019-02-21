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Как растаможить евробляху со скидкой после 22 февраля

Нет разницы, когда вносить деньги за растаможку евробляхи, главное – заявить о намерении оформить машину.

Как растаможить евробляху со скидкой после 22 февраля

Растаможить евробляху после 22 февраля по льготным ставкам можно будет, если заранее подать заявку о намерении оформить машину.

При этом деньги за легализацию евробляхи можно будет внести позднее.

Такое мнение высказал гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, пишет Обозреватель.

Эксперт напомнил, что таможни последние дни до окончания льготного периода работают без выходных, а работа сервисных центров продлена до полуночи.

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– Думаю, желающие смогут подать декларацию и растаможиваться потом, – заявил Назаренко.

К слову, в Электронном кабинете водителя теперь можно заказать номерные знаки для автомобиля.

Фото: dreamstime

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