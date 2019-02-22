Сегодня в Украине заканчивается льготный период для растаможивания автомобилей на иностранных номерах. Факты ICTV узнали, сколько авто растаможили украинцы и штрафы ждут тех, кто не успел.

Что случилось

Сегодня – последний день, когда владельцы автомобилей на еврономерах могут растаможить их по льготному тарифу.

С 23 февраля владельцам евроблях придется платить полную стоимость растаможивания. Однако Верховная Рада может продлить льготный режим на несколько месяцев.

Соответствующий законопроект №9522 уже зарегистрирован в Раде.

На сегодняшний день оформления ожидают 225 евроблях, ажиотажа в последний день льготной растаможки нет.

Сколько евроблях растаможили

По информации Министерства финансов, по состоянию на 20 февраля украинцам удалось растаможить 124 тыс. автомобилей на иностранных номерах, за которые в общем уплатили 7,6 млрд грн.

При этом 2,3 млрд от указанной суммы поступили в счет НДС. За каждое авто в среднем платили 61,8 тыс. грн.

Правительство не ожидало такого успеха растаможки и заложило их на уровне 1 млрд грн. Таким образом план по растаможке авто в льготный период перевыполнен.

Однако сейчас в Украине насчитывается около 640 тыс. авто на иностранных номерах. Потому на сегодняшний день узаконили всего 20% евроблях.

Самыми дорогими растаможенными авто стали Porshe 911 TURBO S, Bentley Flying Spur, Porshe CAYENNE S, Mercedes-Benz G-Class, Mercedes-Benz V-Class.

Что делать тем, кто не успел растаможить

Тем, кто не успел растаможить авто за время льготного периода, придется платить полную стоимость растаможки. Однако возможность сохранить льготную стоимость есть в том случае, если заранее подать заявку о намерении оформить авто.

В конце мая в силу должна вступить норма, которая запрещает использовать автомобили на иностранной регистрации, которые нерастаможены.

Для тех, кто не успел растаможить свои авто, открыли горячую линию, на которой можно получить консультацию касательно стоимости растаможки автомобилей.

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Обратиться в call-центр можно ежедневно с 9.00 до 21.00 по телефону (044) 481-19-61. Для получения консультации потребуется назвать VIN-код автомобиля и год его выпуска.

Тем же, кто не желает оформлять авто на еврономерах, придется продать его на запчасти или вывезти за пределы Украины. Но у движения АвтоЕвроСила есть план по противостоянию штрафам.

Когда начнут штрафовать евробляхи

Штрафовать владельцев евроблях должны начать в июне. Это связано с тем, что в конце мая использование нерастаможенного авто будет считаться административным правонарушением.

В зависимости от того, на сколько задержали растаможку штраф может составлять от 170 до 170 тыс. грн. А из-за того, что полиция может останавливать авто на еврономерах для проверки, штрафовать будут часто.

Теперь поводом для остановки авто может стать то, что оно имеет иностранную регистрацию.

– Я почти уверен, что тогда в сочетании с основанием остановки автомобиля, полиция будет готовить определенный рейд на июнь месяц. Будут останавливать автомобили на еврономерах и очень жестко штрафовать, там заложены немаленькие суммы, – рассказал эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной системы Украинского института будущего Денис Монастырский.

Куда пойдут деньги от растаможки

Полученные от растаможки авто на иностранных номерах должны пойти на индексацию пенсий в Украине.

Президент Петр Порошенко уже поручил премьер-министру Владимиру Гройсману и Пенсионному фонду разработать предложения по индексации пенсий.

За время льготного периода растаможки авто удалось обеспечить выплату пенсий около 2,9 млн украинских пенсионеров.

К слову, активисты зарегистрировали в Верховной Раде законопроекты, которыми отменяется уплата НДС и акциза при растаможке авто на еврономерах.