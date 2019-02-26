Toyota Corolla 2019 получит четыре силовые установки, из которых две будут гибридными.

Toyota Corolla 2019 появится на авторынке Европы в трех типах кузова – хэтчбек, седан и универсал.

Выбрать из чего будет и среди силовых установок – их будет четыре – две бензиновые и две гибридные, пишет Автоцентр.

Первый гибрид. 1,8-литровый ДВС (120 л. с.) + электромотор (71 л.с.). Устанавливается на все типы кузова. Заявленный расход топлива – всего 3,3 л/100 км.

Второй гибрид. 2,0-литровый ДВС (178 л. с.) + электромотор на 107 л. с. Устанавливается на хэтчбек и универсал. Заявленный расход топлива – 3,7 л/100 км. Такой хэтч разгоняется до 100 км/ч за 7,9 секунд. Универсал немного медленнее.

Универсал Toyota Corolla 2019 на одном из гибридов может разогнаться до 100 км/час за 8,1 секунд. Фото: Автоцентр.

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Также под капотом у седана не будет 1,2-литрового бензинового турбодвигателя мощностью 112 л. с. (5,2 л/100 км). Вместо этого в четырехдверную Corolla установят атмосферный двигатель объемом 1,6 л на 130 л. с. Заявленный расход – 5,7 л/100 км.

К слову, ранее Toyota показала, как будет выглядеть хэтчбек Corolla 2019.