Факти ICTV подготовили информацию о том, как рассчитать стоимость растаможки автомобиля.

Как рассчитать акциз на автомобиль – этот вопрос уже давно является актуальным. Давайте разберемся в этом совместными усилиями.

Обязательные платежи при растаможивании авто

Ввозная пошлина. В соответствии с Законом Украины О таможенном тарифе , сбор равен 10% от суммы таможенной стоимости транспортного средства.

, сбор равен 10% от суммы таможенной стоимости транспортного средства. Акцизный сбор.

Таможенное оформление.

НДС (налог на добавленную стоимость). Составляет 20% от суммы таможенной стоимости авто, акцизного сбора и ввозной пошлины.

Как рассчитать акциз

Согласно законопроекту №8487, который регламентирует новый порядок растаможивания, есть простая формула для расчета акцизного налога.

Ставка (акциз) = ставка базовая * К двигателя * К возраста

На стоимость акциза влияет три фактора: вид двигателя (бензин, дизель, электро), его объем и возраст авто. Старый автомобиль с большим объемом двигателя обойдется вам дороже.

Базовая ставка – это ставка налога в евро за одно транспортное средство.

Коэффициент двигателя – деление объема цилиндров двигателя на 1000 см3.

Бензиновые:

С объемом цилиндров до 3 тыс. см 3 – 50 евро;

– 50 евро; С объемом более 3 тыс. см3 – 100 евро.

Дизельные:

С объемом цилиндров до 3,5 тыс. см 3 – 75 евро;

– 75 евро; С объемом более 3,5 тыс. см3 – 150 евро.

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Полностью электрические двигатели освобождены от налогов до конца 2022 года.

Коэффициент возраста – количество полных календарных лет, начинающиеся со следующего года после выпуска.

Для новых авто и тех, что использовались до одного года, коэффициент равен 1.

Если транспортное средство эксплуатировали более 15 лет, коэффициент равен 15.

Чтобы облегчить себе задачу вы также можете воспользоваться онлайн-калькулятором.

А вот что делать тем, кто не успел растаможить автомобиль – читайте здесь.

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