Факти ICTV подготовили информацию о том, как рассчитать стоимость растаможки автомобиля.
Как рассчитать акциз на автомобиль – этот вопрос уже давно является актуальным. Давайте разберемся в этом совместными усилиями.
Обязательные платежи при растаможивании авто
- Ввозная пошлина. В соответствии с Законом Украины О таможенном тарифе, сбор равен 10% от суммы таможенной стоимости транспортного средства.
- Акцизный сбор.
- Таможенное оформление.
- НДС (налог на добавленную стоимость). Составляет 20% от суммы таможенной стоимости авто, акцизного сбора и ввозной пошлины.
Как рассчитать акциз
Согласно законопроекту №8487, который регламентирует новый порядок растаможивания, есть простая формула для расчета акцизного налога.
Ставка (акциз) = ставка базовая * К двигателя * К возраста
На стоимость акциза влияет три фактора: вид двигателя (бензин, дизель, электро), его объем и возраст авто. Старый автомобиль с большим объемом двигателя обойдется вам дороже.
Базовая ставка – это ставка налога в евро за одно транспортное средство.
Коэффициент двигателя – деление объема цилиндров двигателя на 1000 см3.
Бензиновые:
- С объемом цилиндров до 3 тыс. см3 – 50 евро;
- С объемом более 3 тыс. см3 – 100 евро.
Дизельные:
- С объемом цилиндров до 3,5 тыс. см3 – 75 евро;
- С объемом более 3,5 тыс. см3 – 150 евро.
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Полностью электрические двигатели освобождены от налогов до конца 2022 года.
Коэффициент возраста – количество полных календарных лет, начинающиеся со следующего года после выпуска.
Для новых авто и тех, что использовались до одного года, коэффициент равен 1.
Если транспортное средство эксплуатировали более 15 лет, коэффициент равен 15.
Чтобы облегчить себе задачу вы также можете воспользоваться онлайн-калькулятором.
А вот что делать тем, кто не успел растаможить автомобиль – читайте здесь.
Фото: Pexels