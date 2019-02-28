Уже в этот вторник, 5 марта, на автосалоне в Женеве итальянский бренд Ferrari покажет новую модель F8 Tributo.
У новой ласточки от Ferrari будет двигатель V8, который мощнее более старых моделей марки на 50 л.с. Этот двигатель автоинженеры признали самым мощным из всех, когда-либо созданных Ferrari.
У авто целых 720 лошадиных сил под капотом и 770 Нм крутящего момента, получаемых из 3,9-литрового V8 с двумя турбинами.
Также авто будет легче своего предшественника на 40 кг.
Об этом пишет News.infocar.
За 2,9 секунд авто способно разогнаться до 100 км/ч. Максимальная же скорость F8 Tributo – 340 км/ч.
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К слову, на автошоу в Женеве 5 марта представят концепт Subaru Viziv Adrenaline.
Фото: News.infocar
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