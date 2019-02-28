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100 км/ч за 3 секунды! Ferrari представит новинку на автосалоне в Женеве 2019

Уже в этот вторник, 5 марта, на автосалоне в Женеве итальянский бренд Ferrari покажет новую модель F8 Tributo.

100 км/ч за 3 секунды! Ferrari представит новинку на автосалоне в Женеве 2019

У новой ласточки от Ferrari будет двигатель V8, который мощнее более старых моделей марки на 50 л.с. Этот двигатель автоинженеры признали самым мощным из всех, когда-либо созданных Ferrari.

У авто целых 720 лошадиных сил под капотом и 770 Нм крутящего момента, получаемых из 3,9-литрового V8 с двумя турбинами.

Также авто будет легче своего предшественника на 40 кг.

Об этом пишет News.infocar.

За 2,9 секунд авто способно разогнаться до 100 км/ч. Максимальная же скорость F8 Tributo – 340 км/ч.

Читайте: Когда авто пора на СТО: 6 главных признаков

К слову, на автошоу в Женеве 5 марта представят концепт Subaru Viziv Adrenaline.

Фото: News.infocar

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