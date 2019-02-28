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Seat показал свой первый электромобиль

Первый электрокар Seat построят на платформе MEB.

Seat показал свой первый электромобиль

Компания Seat показала, как будет выглядеть ее первое авто на электротяге.

Новую модель построят на платформе MEB, которая создана так, что она является универсальной базой для машин разных классов и размеров, пишет Motor.

Заявлено, что прототип будет способен проехать на одном заряде около 500 километров.

Автомобиль будет помогать водителю в управлении благодаря установленным электронным системам ADAS.

Читайте: 100 км/ч за 3 секунды! Ferrari представит новинку на автосалоне в Женеве 2019

Дебют электрокара состоится в Женеве, а на конвейер он станет в 2020 году.

К слову, SEAT показал купеобразный кроссовер, который выпустят под суббрендом Cupra.

Фото: Motor

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