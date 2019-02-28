Первый электрокар Seat построят на платформе MEB.
Компания Seat показала, как будет выглядеть ее первое авто на электротяге.
Новую модель построят на платформе MEB, которая создана так, что она является универсальной базой для машин разных классов и размеров, пишет Motor.
Заявлено, что прототип будет способен проехать на одном заряде около 500 километров.
Автомобиль будет помогать водителю в управлении благодаря установленным электронным системам ADAS.
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Дебют электрокара состоится в Женеве, а на конвейер он станет в 2020 году.
К слову, SEAT показал купеобразный кроссовер, который выпустят под суббрендом Cupra.
Фото: Motor
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