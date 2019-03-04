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Илон Маск анонсировал дату презентации электрокара Tesla Model Y

Компания Tesla 14 марта представит новый компактный электрический кроссовер Model Y.

Tesla

Презентацию Tesla Model Y Илон Маск анонсировал в Twitter.

По его словам, Model Y будет стоить примерно на 10% дороже, чем Model 3, поскольку это более крупный внедорожник.

Читайте: Seat показал свой первый электромобиль

Напомним, 1 марта Маск объявил о старте продаж Model 3 со стандартным аккумулятором за $35 тыс.

Фото: Dreamstime

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