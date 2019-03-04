В 2020 году компания реализует стратегию уменьшения максимальной отметки на спидометре в 180 километров в час.

С целью обезопасить своих клиентов от ДТП вызванных превышением скорости, компания Volvo представила новую стратегию ограничений.

Об этом сообщается на сайте компании Volvo.

Изменения на отметках спидометров водители заметят только в автомобилях, которые будут выпускаться с 2020 года.

Статистические данные показывают, что превышение допустимой скорости является одной из основных причин сметельних ДТП. Поэтому разработчики решили поставить лимит, который будет удерживать от соблазна ехать со скоростью света.

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Также запланировано внедрение в новые модели технологий обеспечения безопасности и автопилотирования. На данный момент, компания изучает возможность разработки системы, которая будет автоматически снижать скорость движения авто в определенных зонах.

Напомним, американская автомобильная компания Tesla Inc. заявила, что будет закрывать магазины и перейдет к продаже только через интернет.

Фото: Volvo