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Bugatti представила самый дорогой автомобиль в истории

Bugatti La Voiture Noire представили на автосалоне в Женеве.

Bugatti представила самый дорогой автомобиль в истории

Самый дорогой автомобиль в мире Bugatti La Voiture Noire будет продаваться по цене 11 млн евро.

Презентация нового гиперкара прошла на Женевской международном автосалоне.

Под капот La Voiture Noire установят 8-литровый 16-цилиндровый двигатель, который выдает фантастические 1,5 тысячи лошадиных сил.

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Bugatti представила самый дорогой автомобиль в истории / 5 фотографий

Для этой машины отметка в 100 км/час дается всего за 2,5 секунды. Максимально новая модель Bugatti разгоняется до 420 км в час.

Основа кузова La Voiture Noire – черный карбон, дополненный вставками из углепластика.

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– La Voiture Noire — это больше, чем просто воспоминание об Atlantic (модель 57 SC Atlantic, которую создал Жан Бугатти в 1930-х. – Ред.).

Напомним, компания Skoda показала в Женеве электрический концептуальный кросс-купе Vision iV.

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