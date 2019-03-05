В Женеве компания Skoda показала электрический концептуальный кросс-купе Vision iV.
Автомобиль Skoda, представленный в Женеве, построенный на платформе MEB.
Кроссовер-купе Vision iV дает представление о том, какими станут будущие электрокары марки.
Отличительной чертой электрокаров от Skoda станет светящаяся полоса во всю ширину кузова, которая соединяет светодиодные фары.
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Новому кроссоверу досталась и новая решетка радиатора с вертикальными ребрами. Кроме того, у электрокара будут камеры вместо боковых зеркал и 22-дюймовые колеса.
В салоне авто установили новый двухспицевый руль, цифровая приборная панель и дисплей информационно-развлекательной системы.
Технические показатели:
- Силовая установка из отдельных электромоторов для каждой оси из суммарной мощностью в 306 лошадиных сил.
- Разгон до 100 км/ч – 5,9 с.
- Максимальная скорость – 180 км/ч.
- Пробег до 500 км на одной зарядке.
Ранее Факты ICTV писали, что компания Tesla 14 марта представит новый компактный электрический кроссовер Model Y.
Фото: skoda-auto.