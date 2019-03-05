В Женеве компания Skoda показала электрический концептуальный кросс-купе Vision iV.

Автомобиль Skoda, представленный в Женеве, построенный на платформе MEB.

Кроссовер-купе Vision iV дает представление о том, какими станут будущие электрокары марки.

Отличительной чертой электрокаров от Skoda станет светящаяся полоса во всю ширину кузова, которая соединяет светодиодные фары.

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Новому кроссоверу досталась и новая решетка радиатора с вертикальными ребрами. Кроме того, у электрокара будут камеры вместо боковых зеркал и 22-дюймовые колеса.

В салоне авто установили новый двухспицевый руль, цифровая приборная панель и дисплей информационно-развлекательной системы.

Технические показатели:

Силовая установка из отдельных электромоторов для каждой оси из суммарной мощностью в 306 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч – 5,9 с. Максимальная скорость – 180 км/ч. Пробег до 500 км на одной зарядке.

















Электрический кроссовер Skoda Vision iV: первые фото / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что компания Tesla 14 марта представит новый компактный электрический кроссовер Model Y.

Фото: skoda-auto.