PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Авто

Электрический кроссовер Skoda Vision iV: первые фото

В Женеве компания Skoda показала электрический концептуальный кросс-купе Vision iV.

Электрический кроссовер Skoda Vision iV: первые фото

Автомобиль Skoda, представленный в Женеве, построенный на платформе MEB.

Кроссовер-купе Vision iV дает представление о том, какими станут будущие электрокары марки.

Отличительной чертой электрокаров от Skoda станет светящаяся полоса во всю ширину кузова, которая соединяет светодиодные фары.

Читайте: Первый кроссовер Aston Martin DBX засветился в городе

Новому кроссоверу досталась и новая решетка радиатора с вертикальными ребрами. Кроме того, у электрокара будут камеры вместо боковых зеркал и 22-дюймовые колеса.

В салоне авто установили новый двухспицевый руль, цифровая приборная панель и дисплей информационно-развлекательной системы.

Технические показатели:

  1. Силовая установка из отдельных электромоторов для каждой оси из суммарной мощностью в 306 лошадиных сил.
  2. Разгон до 100 км/ч – 5,9 с.
  3. Максимальная скорость – 180 км/ч.
  4. Пробег до 500 км на одной зарядке.
  • image
  • image
  • image
  • image
Электрический кроссовер Skoda Vision iV: первые фото / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что компания Tesla 14 марта представит новый компактный электрический кроссовер Model Y.

Фотоskoda-auto.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Seat показал свой первый электромобиль
Когда электромобили существенно собьют цены на нефть – исследование
Серийный электромобиль Renault за $8 тысяч – первые снимки
Корпус из пластика, стекло от телевизора: на Львовщине мужчина собрал электромобиль
Найти отличия: Skoda показала интерьер кроссовера Kamiq
В Украине евробляхи хотят приравнять к электромобилям
Skoda показала стильный дизайн нового кроссовера
Топ-3 идеальных авто для украинца, которые прослужат более 10 лет
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка