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Купить авто из США – где и как выбрать, и кем пригнать

Купить подержанный автомобиль из США в нормальном состоянии – это реально, если следовать советам специалистов.

Купить авто из США – где и как выбрать, и кем пригнать

Купить авто из США, которое будет иметь небольшой пробег и удовлетворительное состояние кузова и начинки, на сегодняшний день реально.

Причина в том, что американцы, которые имеют деньги, более 5 лет стараются на машинах не ездить и чаще украинцев меняют их на новые.

Самый распространенный способ купить авто из США – аукционы. Уменьшить риски приобрести “неудачный” автомобиль таким образом можно, если следовать советам специалистов.

Узнайте у продавца VIN-код

По Vin-коду вы можете узнать:

  • в какие аварии попадал автомобиль;
  • в каком состоянии подушки безопасности;
  • пробег авто;
  • количество владельцев авто;
  • данные о техобслуживании;
  • дефекты производства;
  • был ли автомобиль в розыске.

Читайте: Аренда авто в Украине: документы, цены и требования

Заказывайте авто через страховую компанию

Покупая авто из США на аукционе самостоятельно, можно всегда готовить себя к худшему. По дороге из далекой страны в порт Одессы с машиной может случиться, что угодно – ее могут даже разобрать до винтика.

Именно поэтому заказывать машину желательно через страховую компанию. Ведь специалисты несут хоть какую-то ответственность и работают на свою репутацию.

Больше смотрите в сюжете Утра в большом городе.

Напомним, в Украине закончился льготный период для растаможивания автомобилей на иностранных номерах.

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