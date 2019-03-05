Купить подержанный автомобиль из США в нормальном состоянии – это реально, если следовать советам специалистов.
Купить авто из США, которое будет иметь небольшой пробег и удовлетворительное состояние кузова и начинки, на сегодняшний день реально.
Причина в том, что американцы, которые имеют деньги, более 5 лет стараются на машинах не ездить и чаще украинцев меняют их на новые.
Самый распространенный способ купить авто из США – аукционы. Уменьшить риски приобрести “неудачный” автомобиль таким образом можно, если следовать советам специалистов.
Узнайте у продавца VIN-код
По Vin-коду вы можете узнать:
- в какие аварии попадал автомобиль;
- в каком состоянии подушки безопасности;
- пробег авто;
- количество владельцев авто;
- данные о техобслуживании;
- дефекты производства;
- был ли автомобиль в розыске.
Читайте: Аренда авто в Украине: документы, цены и требования
Заказывайте авто через страховую компанию
Покупая авто из США на аукционе самостоятельно, можно всегда готовить себя к худшему. По дороге из далекой страны в порт Одессы с машиной может случиться, что угодно – ее могут даже разобрать до винтика.
Именно поэтому заказывать машину желательно через страховую компанию. Ведь специалисты несут хоть какую-то ответственность и работают на свою репутацию.
Больше смотрите в сюжете Утра в большом городе.
Напомним, в Украине закончился льготный период для растаможивания автомобилей на иностранных номерах.