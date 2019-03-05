Купить подержанный автомобиль из США в нормальном состоянии – это реально, если следовать советам специалистов.

Купить авто из США, которое будет иметь небольшой пробег и удовлетворительное состояние кузова и начинки, на сегодняшний день реально.

Причина в том, что американцы, которые имеют деньги, более 5 лет стараются на машинах не ездить и чаще украинцев меняют их на новые.

Самый распространенный способ купить авто из США – аукционы. Уменьшить риски приобрести “неудачный” автомобиль таким образом можно, если следовать советам специалистов.

Узнайте у продавца VIN-код

По Vin-коду вы можете узнать:

в какие аварии попадал автомобиль;

в каком состоянии подушки безопасности;

пробег авто;

количество владельцев авто;

данные о техобслуживании;

дефекты производства;

был ли автомобиль в розыске.

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Заказывайте авто через страховую компанию

Покупая авто из США на аукционе самостоятельно, можно всегда готовить себя к худшему. По дороге из далекой страны в порт Одессы с машиной может случиться, что угодно – ее могут даже разобрать до винтика.

Именно поэтому заказывать машину желательно через страховую компанию. Ведь специалисты несут хоть какую-то ответственность и работают на свою репутацию.

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Напомним, в Украине закончился льготный период для растаможивания автомобилей на иностранных номерах.