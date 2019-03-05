Автомобиль года в Европе традиционно назвали журналисты на международном автосалоне в Женеве.

Звание Car of the Year, которое ежегодно присуждается журналистами на международном салоне в Женеве, в этом году получил Jaguar I-Pace.

Позади себя электрокроссовер оставил Alpine A110 и Kia Ceed. Также в рейтинг лучших машин забрались: четвертое поколение Ford Focus, Citroen C3 Aircross, Peugeot 508 и Mercedes-Benz A-класса, пишет Jaguar Украина.

К слову, Jaguar I-Pace приводят в движение два электромотора, которые в связке дарят автомобилю мощность в 400 лошадиных сил.

Читайте: Первый кроссовер Aston Martin DBX засветился в городе

Благодаря этим силовым установкам кроссовер может набрать скорость в 100 км/час за 4,8 секунд.

Проехать после полной зарядки на Jaguar I-Pace можно 470 км.

Напомним, компания Skoda показала в Женеве электрический концептуальный кросс-купе Vision iV.

Фото: Jaguar Украина