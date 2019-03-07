Женевский автосалон показал автолюбителям наиболее быстрые новинки.

Гламурный Женевский атосалон, который славится большими автошоу, представил громкие новинки.

Он стал практически домашним как для компаний уровня Ferrari и Lamborghini, так и для мелких кузовных ателье.

В этом году среди других в международном автосалоне были представлены в том числе суперкары марок Mercedes, Porsche, Ginetta Cars.

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Женева 2019: названы самые громкие суперкары года / 6 фотографий

Женева не первый год представляет подобные шоу. Она уже давно стала местом, куда стекаются все возможные стартапы.

Во время автошоу можно было увидеть наиболее высокие скорости автомобилей, запредельные мощности и сумасшедшие стилевые решения.

Напомним, ранее Женева назвала автомобиль года 2019 в Европе.

Фото: Ginettacars, Pininfarinaspa, Mercedesbenz, Lamborghini, Ferrari