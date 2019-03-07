Женевский автосалон показал автолюбителям наиболее быстрые новинки.
Гламурный Женевский атосалон, который славится большими автошоу, представил громкие новинки.
Он стал практически домашним как для компаний уровня Ferrari и Lamborghini, так и для мелких кузовных ателье.
В этом году среди других в международном автосалоне были представлены в том числе суперкары марок Mercedes, Porsche, Ginetta Cars.
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Женева не первый год представляет подобные шоу. Она уже давно стала местом, куда стекаются все возможные стартапы.
Во время автошоу можно было увидеть наиболее высокие скорости автомобилей, запредельные мощности и сумасшедшие стилевые решения.
Напомним, ранее Женева назвала автомобиль года 2019 в Европе.
Фото: Ginettacars, Pininfarinaspa, Mercedesbenz, Lamborghini, Ferrari