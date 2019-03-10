Сегодня в Украине объявили штормовое предупреждение. Ожидается, что страну охватит сильный ветер до 30 м/с и пройдут интенсивные дожди. Что же делать водителю, если на авто упало дерево?

Исходя из этого, водителям авто нужно быть предельно аккуратными и проявлять особое внимание на дороге, или даже временно пересесть на общественный транспорт.

Кроме этого, машины рекомендуется не парковать вблизи строек и возле деревьев.

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Факты ICTV напоминают, что делать, если на авто упало дерево.

К слову, в Украине из-за непогоды без электричества остались более 60 городов и сел в Ивано-Франковской области. Ветер валит деревья, крушит авто и срывает крыши, есть первая жертва.