Infiniti QX50 дебютировал на нашем рынке осенью прошлого года, и мы попытались узнать, чем же он сможет удивить украинских покупателей.

Модель QX50 относительно новая, и в свое время пришла на смену модели EX. В Украине Infiniti QX50 предлагается исключительно с 2,0-литровым бензиновым двигателем, вариатором X-Tronic CVT и полным приводом AWD.

Цена на Infiniti QX50 в базовой комплектации Pure составляет примерно $45 тыс.

Infiniti QX50 в топовой комплектации Autograph Proactive обойдется примерно в $62 тис. Именно такая версия побывала у нас на тест-драйве.

Дизайн

Внешний вид Infiniti QX50 однозначно привлекает внимание окружающих, и он выделяется в потоке машин.

Много о дизайне рассуждать не будем, но если вкратце, то Infiniti QX50 – современный и цепляющий своей внешностью кроссовер.

Салон

Интерьер наполнен качественными, визуально привлекательными и приятными на ощупь материалами. Сиденья выполнены из белой кожи с прострочкой, на торпедо и дверных картах присутствуют вставки из дерева, а шарма всему этому прибавляет алькантара контрастного синего цвета.

К материалам, качеству сборки и общей атмосфере в салоне, у меня вопросов нет. В Infiniti QX50 уютно, дорого и качественно.

Передние сиденья оснащены электрорегулировками, подогревом/вентиляцией, а сиденье водителя еще и памятью на два слота. Водительское кресло комфортное и с хорошей боковой поддержкой.

Руль удобной формы, оснащен электрорегулировкой и не перегружен кнопками. Приятным бонусом в холодную погоду является подогрев руля.

Панель приборов понятная и незамысловатая. Между аналоговыми колодцами спидометра и тахометра расположен дисплей бортового компьютера. Данные считываются легко и привыкаешь быстро.

Кроме этого, есть еще и проекционный дисплей, изображение которого вывода на лобовое стекло.

На центральной консоли расположено целых два дисплея – верхний (8 дюймов) для навигации и камер кругового обзора, а нижний (7 дюймов) для мультимедиа, климата и всего остального. Та же история была и в Infiniti Q60s, которая также побывала у нас на тест-драйве.

Все бы ничего, но если изображение мультимедийного дисплея качественное и к нему претензий нет, то вот качество картинки верхнего дисплея слегка не вписывается в благородный интерьер японца.

Что касается мультимедийной части, то все же и здесь есть к чему придраться, ведь система не поддерживает Apple Carplay и Android Auto. Сегодня – это уже мастхев, особенно в премиальном сегменте. Тем не менее, вы можете подключать телефон по Bluetooth, через USB разъем и AUX.

Что касается музыки, то в Infiniti QX50 установлена аудиосистема Hi-Fi BOSE Performance series с пятнадцатью динамиками общей мощностью 340 Вт. Звучит классно, вопросов нет.

С обеих сторон нижнего экрана выведены кнопки для управления климат-контролем, а под экраном расположен кнопочный блок управления мультимедиа.

Также, есть и “шайба” на центральной консоли, с помощью которой можно управлять навигацией.

Спереди есть два подстаканника, вместительный подлокотник, да и в целом, пространство организовано грамотно.

В Infiniti QX50 трехзонный климат-контроль и пассажиры второго ряда сидений могут сами регулировать себе температуру. Также, есть USB разъемы и автомобильная розетка.

Посредине есть подлокотник с подстаканниками, а вот подогрева сидений нет, что удивило. Для удобства задних пассажиров есть выдвижные шторки на окнах.

Спинки второго ряда регулируются по углу наклона, а сам диван можно сдвинуть ближе к передним сиденьям, тем самым увеличив багажник. К слову, спинки второго ряда складываются в соотношении 60/40.

Объем багажника составляет 565 л, чего вполне достаточно для такого рода кроссовера. Сама же пятая дверь оснащена электроприводом.

Запасного колеса в Infiniti QX50 нет, но зато есть шины Runflat, которые за счет усиленных боковин позволяют продолжать движение на автомобиле в случае бокового прокола и падения давления в шинах.

Динамика

В Infiniti QX50 есть свои изюминки в плане техники, и двигатель является одной из них. Здесь установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель VC-Turbo с изменяемыми фазами газораспределения и турбонаддувом.

VC-Turbo – это первый в мире серийный двигатель с переменным коэффициентом сжатия, который варьируется между значениями 8:1 и 14:1

Что это означает для водителя? Если простыми словами, то более низкая степень сжатия обеспечивает высокую мощность и крутящий момент, а более высокий коэффициент сжатия помогает экономить топливо.

Двигатель обладает мощностью 249 л.с. при 5600 об/мин и максимальным крутящим моментом 380 Нм при 4400 об/мин.

С двигателем в паре работает вариатор X-Tronic CVT. Коробка передач работает слажено с двигателем и даже есть имитация переключения передач, как на классическом “автомате”. Кстати, характерного для вариаторов раздражающего гула, я в Infiniti QX50 не заметил.

Динамика двигателя и его работа в связке с коробкой впечатлили. Infiniti QX50 в деле очень динамичный и шустрый. Ускорение происходит без промедления и задержек, все четко и вовремя. Если говорить о расходе топлива в городе, то меньше 12 л на 100 км пути у меня не выходило. Резвый QX50 сам подстегивает поднажать на педаль газа, и забыв о какой-либо экономии, наслаждаться ездой сполна. 🙂

В Infiniti QX50 интеллектуальный полный привод AWD, а это значит, что система автоматически перераспределяет крутящий момент от 0 до 50% на заднюю ось.

Режимов полного привода здесь нет, но есть несколько разнообразных режимов, которые меняют характер и поведение авто на дороге. На выбор есть 4 режима: Eco, Standard, Sport, и Personal.

Режимы подразумевают изменение настроек двигателя, КПП, рулевого управления и подвески. Режим Personal позволяет более точно настроить каждый из узлов индивидуально под себя.

Оптимальным режимом для города является Standard, но если вы плотно встали в пробке, то сойдет и Eco, в котором о какой-либо динамике можно забыть.

Sport – наиболее динамичный режим, в котором можно насладится драйвом QX50.

Второй изюминкой Infiniti QX50 является цифровое управление DAS 2.0 (Direct Adaptive Steering). С системой предыдущего поколения мы сталкивались ранее на тест-драйве Infiniti Q60s.

Если вкратце, то рулевое управление реализовано с помощью электроники, а не с помощью механического соединения. Другими словами – “Steer-by-Wire”, то есть “управление по проводам”.

На практики это сначала непривычно, ведь по сути, у вас в руках джойстик, как на игровой приставке, но на реальном автомобиле. 🙂 Обратная связь от руля четкая и точная, но первые дни приходится адаптироваться.

Подвеска Infiniti QX50 умеренно жесткая, я бы даже сказал приемлемо жесткая, ведь тут еще и 20-дюймовые диски подливали масло в огонь.

Спереди в Infiniti QX50 устанавливается независимая подвеска типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости, а сзади независимая “многорычажка” McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости.

Габаритные размеры:

Длина 4 693 мм

Ширина 1 903 мм

Высота 1 678 мм

Колесная база 2 800 мм

Клиренс 218 мм

Размеры у Infiniti QX50 читабельные, к ним привыкаешь достаточно быстро. Есть система кругового обзора, но вот качество картинки на верхнем экране немного портит впечатление от ее работы.

Помимо кругового обзора есть система, которая распознает движущиеся объекты вокруг автомобиля.

И это еще не все, ведь есть еще и система предотвращения наезда на препятствие при движении задним ходом. Другими словами, если вы паркуетесь и система обнаруживает препятствие, то она автономно может затормозить. Сначала это пугает, ведь вы не понимаете почему автомобиль затормозил и первая мысль – уперся бампером во что-то. Но, со временем, относишься к этому спокойно и с пониманием.

Также есть куча ассистентов, таких как предотвращение столкновения в “слепой зоне”, контроль полосы движения и адаптивный круиз-контроль. В общем, любителям и ценителям различных систем, здесь есть с чем поработать. 🙂

Итог

Infiniti QX50 – удивил, в большей мере с приятной стороны. Это технологичный и современный кроссовер, который способен быть отличным партнером для ежедневных поездок.

Ложкой дегтя в позитивном впечатлении, как по мне, осталась определенная неразбериха с наличием трех дисплеев, их функционалом и качеством изображения. 🙂

А вот сладким медом оказался динамичный и живой характер, который подчеркивается роскошным интерьером и современными системами безопасности.

Цена вопроса – от $45 тыс. Решать, как всегда, Вам. 🙂

































































































































Тест-драйв Infiniti QX50: чем будет удивлять украинцев? / 32 фотографий

Олесь Куница