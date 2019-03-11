Как получить номерные знаки, которые изготавливаются по индивидуальному заказу, рассказали в Министерстве внутренних дел.

Чтобы заказать индивидуальный номерной знак, владелец авто или уполномоченное им лицо должен подать в территориальный сервисный центр МВД необходимый пакет документов.

Владелец может закрипить его с принадлежащим ему транспортным средством или передать другому владельцу. Перерегистрация авто проводится после закрепления индивидуального номерного знака.

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Услугу можно получить после подачи полного комплекта документов и осуществления оплаты. После этого номерные знаки необходимо получить в главном сервисном центре МВД.

Такая услуга предоставляется в течение одного месяца.

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