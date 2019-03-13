Факты ICTV узнали, что нужно сделать, чтобы подготовить ваше авто к после-зимней эксплуатации.

Водители знают, что железного коня, чтобы он не подвел, нужно хорошо готовить к зиме, однако мало кто знает, что не менее важной является подготовка автомобиля к весенне-летнему периоду.

Кузов

Соль, реагенты и грязь с водой “едят” автомобиль, как моль новенькую шубу, поэтому после спадения низкой температуры все микротрещины кузова начинают ржаветь. Чтобы помешать этому беспощадному процессу, нужно тщательно вымыть все узлы и агрегаты автомобиля.

Мыть ли двигатель? Однозначного ответа у экспертов нет, поэтому эта процедура на ваше усмотрение.

Совет:

Тщательно вымыть с моющими средствами кузов, колесные арки, днище, а также салон и багажник. При необходимости сколы закрасить, чтобы не распространялась ржавчина.

Стеклоочистители

Песок и мелкие камни, которые поднимаются вместе с грязью, не только оставляют микроцарапины на лобовом стекле, но и делают из идеально ровной поверхности стеклоочистителей нечто похожее на щетку, которая просто размазывать грязь ровным слоем по всей поверхности стекла.

Совет:

Эксперты советуют менять “дворники” так же часто, как и зубную щетку. Замена стеклоочистителей лобового и заднего стекол выйдет дешевле, чем через несколько лет менять стекло, через которое, особенно в темное время суток, почти ничего не будет видно.

Подвеска

Украинские дороги больше похожи на полигон для экстремальной проверки подвески автомобиля, поэтому до весны доживают не все элементы системы.

Совет:

Сделать полную проверку “ходовой” части подвески, и при необходимости заменить элементы, вышедшие из строя. ПОМНИТЕ, все элементы подвески автомобиля взаимосвязаны, поэтому выход из строя одного элемента ведет к износу всех других.

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Двигатель

Сердце автомобиля зимой подвергается большим температурным нагрузкам от -20°C после ночной стоянки до +95°C после полного прогрева. Такие условия эксплуатации безжалостно влияют особенно на резиновые уплотнители, которые при резких изменениях температурного режима могут потерять свои свойства, или же просто потрескаться.

Совет:

Проверить все агрегаты на предмет протечек масла двигателя и других жидкостей. Также проверьте уровни всех жидкостей двигателя. В случае нестабильной работы проверьте свечи зажигания (на авто с бензиновым двигателем).

Резина

Колеса, не единственный элемент, который почти все украинские водители меняют дважды в год. И если зимой о шиномонтаже вспоминает большинство водителей после первого серьезного снегопада, то когда менять зимнюю шиповку или липучку на летние колеса знают не все.

Совет:

Зимнюю резину нужно менять на летнюю, когда среднесуточная температура воздуха выше 5°C и держится более пяти суток.

Кондиционер

Когда за бортом минусовая температура все стекла внутри салона покрываются паром от одного вздоха. И здесь на помощь водителям, вместо старой тряпки, которая лежала в бардачке советской машины, приходит кондиционер, который с помощью сухого и теплого воздуха быстро удаляет влагу со всех стекол. Но использование при низких температурах уменьшает ресурс этого устройства.

Совет:

Заменить фильтр салона и проверить уровень фреона в системе кондиционирования.

Аккумулятор

Если аккумулятор пережил суровую зиму, то осенью, тем более летом никаких сюрпризов от него ждать не стоит. Доля правды в этом есть: при высоких температурах увеличивается емкость аккумуляторной батареи, она не так быстро теряет заряд, да и раскрутить двигатель, в котором не замерзло масло куда легче, чем зимой. Однако большие нагрузки и низкие температуры уменьшают заряд АКБ, что приводит к снижению ресурса.

Совет:

Проверить уровень электролиза в “банках” АКБ, при снижении уровня долить дистиллированной воды, проверить уровень заряда и при необходимости подзарядить батарею.

К слову, Факты ICTV собрали признаки, которые свидетельствуют о том, когда авто пора на СТО.

Ярослав Марченко