Aston Martin Rapide E станет новым секретным авто Джеймса Бонда.

Авторы нового фильма о Джеймсе Бонде выбрали, каким будет новое авто секретного агента.

Итак, 007 будет ездить на Aston Martin Rapide E – первом серийном электрокаре марки.

Режиссер фильма Кэри Фукунаги рассказал, что съемочная группа работает напрямую с автопроизводителем при подготовке машины.

Как известно, Rapide E приводят в движение два электромотора, которые работают на задний привод. Благодаря им электрокар может похвастаться мощностью в 610 лошадиных сил и 950 Нм момента.

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Rapide E разгоняется до 100 км/час за менее, чем 4 секунды.

К слову, первый кроссовер Aston Martin DBX засветился в городе.

Источник: Motor

Фото: thedriven