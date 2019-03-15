Новый гибрид Karma Revero представят 16 апреля на выставке Auto Shanghai.

Компания Karma Automotive дала взглянуть на внешний вид следующего поколения седана Revero.

Премьера гибридного авто состоится 16 апреля на выставке Auto Shanghai.

Кроме обновленного дизайна Revero получит новые технологии и станет мощнее.

Нынешнюю Karma Revero в движение приводят два синхронных електромотора, которые выдают мощность в 409 лошадок и 1330 Нм крутящего момента.

Karma Revero нынешнего поколения: Фото: Motor

Помогает этой связке двухлитровый 238-сильный турбомотор – он питает батарею емкостью 20,8 киловатт-часа.

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С запущенным ДВФ машина может проехать 483 километра, а на одном лишь заряде батареи 80 километров.

До 100 Revero нынешнего поколения разгоняется за 5,4 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на 200 километрах.

Напомним, Илон Маск представил новый электрический кроссовер Tesla Model Y.

Источник: Motor

Фото: Motor