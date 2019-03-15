14 марта на выставке в Калифорнии (США) компания Tesla представила электрический кроссовер Model Y.

Tesla представила электрический кроссовер Model Y.

В нем могут разместиться до семи человек, а запас хода составит 482 км в стандартной комплектации.

У Model Y есть один центральный дисплей на консоли и стеклянная крыша. Третий ряд сидений, рассчитанный на семь пассажиров, будет доступен после 2021 года.

Авто функциональностью похож на внедорожник, но управляется как спортивный автомобиль.

Здесь будут все современные технологии Tesla, включая Supercharger и Autopilot.

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Самая дорогая версия Model Y сможет разгоняться с нуля до 100 км/час за 3,5 секунд. Максимальная скорость составит 240 км/час.

Базовая Model Y будет продаваться за $47 тыс., а стоимость полноприводной двухдвигательной версии составит $51 тыс.

Модель с запасом хода 540 км обойдется в $60 тыс.

В 2021 году выйдет автомобиль минимальной комплектации с запасом хода 370 км за $39 тыс.

Начало поставок авто ожидается в 2020 году. Сейчас на Model Y распространяется предзаказ.

К слову, на международном автосалоне в Женеве назвали автомобиль года в Европе.

Фото: Tesla