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Топ-14 авто, которыми хвастаются в Instagram

Королем Instagram оказался спорткар Ford Mustang.

Топ-14 авто, которыми хвастаются в Instagram

Британская компания Veygo, специализирующаяся на страховании автомобилей, сделала рейтинг наиболее популярных моделей авто в Instagram.

Для этого Veygo проанализировала количество хэштегов для каждого автомобиля (модели, которые в настоящее время продаются).

Результаты оказались не совсем логичными, ведь в топ-30 попали не только люксовые спорткары и суперкары, но и обычные дорожные модели.

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Топ-14 авто, которыми хвастаются в Instagram / 3 фотографии

Читайте: Бонд пересядет на электрический Aston Martin

Королем Instagram является Ford Mustang. Это не удивительно, ведь американец уже был известен как автомобиль, у которого больше всего поклонников на Facebook.

К слову, ранее эксперты определили, какие фирмы и модели кроссовок являются самыми популярными в Instagram.

Источник:  Veygo

Фото: Автоцентр

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