Французская компания Lazareth Auto-Moto провела испытания летающего мотоцикла LMV 496.
Компания Lazareth Auto-Moto из Франции опубликовала в Youtube видео, на котором демонстрируются испытания летающего мотоцикла LMV 496.
Его четыре турбины, которые вмонтированы в колеса, работают на керосине и способны вместе выдавать около 1,3 тыс лошадиных сил и 2,8 тыс. крутящего момента.
Из вертикально положения в горизонтальное колеса переводятся после нажатия специальной кнопки.
Перед рулем мотоцикла находится панель с информацией, которая выводится во время полета. На ней можно найти скорость транспортного средства, высоту полета, местоположение и информацию о работе турбин.
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Выпущена новинка будет в ограниченной серии и компания планирует получить разрешение на ее эксплуатацию.
К слову, во время автовыставки в Калифорнии (США) был представлен электрический кроссовер Model Y от компании Tesla.
Фото: Lazareth Auto-Moto
Видео: Lazareth Auto-Moto