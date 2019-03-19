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1300 лошадиных сил – во Франции испытали первый летающий мотоцикл

Французская компания Lazareth Auto-Moto провела испытания летающего мотоцикла LMV 496.

Літаючий мотоцикл

Компания Lazareth Auto-Moto из Франции опубликовала в Youtube видео, на котором демонстрируются испытания летающего мотоцикла LMV 496.

Его четыре турбины, которые вмонтированы в колеса, работают на керосине и способны вместе выдавать около 1,3 тыс лошадиных сил и 2,8 тыс. крутящего момента.

Из вертикально положения в горизонтальное колеса переводятся после нажатия специальной кнопки.

Перед рулем мотоцикла находится панель с информацией, которая выводится во время полета. На ней можно найти скорость транспортного средства, высоту полета, местоположение и информацию о работе турбин.

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Выпущена новинка будет в ограниченной серии и компания планирует получить разрешение на ее эксплуатацию.

К слову, во время автовыставки в Калифорнии (США) был представлен электрический кроссовер Model Y от компании Tesla.

Фото: Lazareth Auto-Moto

Видео: Lazareth Auto-Moto

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