PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Авто

Lexus снял фильм продолжительностью 60 тысяч часов

Lexus выпустила фильм о тонкостях авторемесла.

Lexus снял фильм продолжительностью 60 тысяч часов

Компания Lexus выпустила фильм о мастерах Такуми длительностью 60 000 часов.

Считается, что именно столько времени требуется человеку, чтобы постичь все тонкости ремесла и стать высококвалифицированным специалистом. Фильм также доступен в форме 54-минутного дайджеста.

Документалка Такуми – 60 000 часов борьбы за мастерство человека рассказывает четыре истории мастеров, посвятивших жизнь своему ремеслу.

Читайте: Топ-14 авто, которыми хвастаются в Instagram

В картине снялись шеф-повар-обладатель двух звезд Мишлен, мастер традиционной резьбы по бумаге, эксперт по автомобилям и плотник одной из старейших в мире строительных компаний.

Напомним, Lexus сняла футуристический рекламный ролик в Киеве.

Источник: Motor

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка