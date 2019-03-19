Lexus выпустила фильм о тонкостях авторемесла.

Компания Lexus выпустила фильм о мастерах Такуми длительностью 60 000 часов.

Считается, что именно столько времени требуется человеку, чтобы постичь все тонкости ремесла и стать высококвалифицированным специалистом. Фильм также доступен в форме 54-минутного дайджеста.

Документалка Такуми – 60 000 часов борьбы за мастерство человека рассказывает четыре истории мастеров, посвятивших жизнь своему ремеслу.

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В картине снялись шеф-повар-обладатель двух звезд Мишлен, мастер традиционной резьбы по бумаге, эксперт по автомобилям и плотник одной из старейших в мире строительных компаний.

Напомним, Lexus сняла футуристический рекламный ролик в Киеве.

Источник: Motor