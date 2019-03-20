Запуск системы видеофиксации нарушений ПДД на украинских дорогах запланирован в этом году.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в 2019 году на дорогах Украины начнет работу система видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

По его словам, для запуска системы уже почти все готово, осталось только, чтобы в Кабмине приняли одно постановление и Парламент согласовал одну поправку.

Сначала в Украине запустят 30 камер, а спустя какое-то время их количество увеличится до 150. Предел количества камер ожидается в районе 1 тыс.

– Но штрафы с этих камер будут ужасны. И я не уверен, что общество готово к такому нововведению, – подытожил Аваков.

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