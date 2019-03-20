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BMW впервые показала седан 2-Series Gran Coupe

Прототип BMW 2-Series Gran Coupe рассекретят полностью в апреле.

BMW впервые показала седан 2-Series Gran Coupe

BMW дала взглянуть на свою новую модель 2-Series Gran Coupe.

В глаза сразу бросаются бирюзовый цвет и узкие задние фонари. Также авто получит безрамные стекла на дверях.

Но, похоже, нам показали пока лишь концепт, построенный на переднеприводной платформе минивэна BMW 2-Series Active Tourer. К слову, этот прототип выйдет в свет уже в апреле.

Читайте: Сам маневрирует и тормозит: BMW показала беспилотный мотоцикл

Серийный же вариант компания планирует представить в ноябре.

Напомним, BMW официально представила новую 7 Series.

Источник: Автоцентр

Фото: Автоцентр

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