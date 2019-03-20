Кировоградские автовладельцы начали новый год с забастовки – с 1 января здесь не работает ни одна техстанция, где можно было пройти обязательную проверку авто. Станции техосмотра закрыты, потому что с этого года правительство изменило правила. Каждая компания должна получить специальное разрешение на работу от министерства инфраструктуры. Но есть один нюанс – министерство пока большинству станций отказывает в выдаче документов.

Ближайшее к Кировоградщине СТО находится аж в Днепропетровской области – там очередь уже на недели вперед. Поэтому те, кому посчастливилось получить разрешения на проведение техосмотров – сейчас за свои услуги берут втридорога.

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У директора литовской ассоциации компаний по техосмотру автомобилей Гинтаутаса Шлерядиса – каждую станцию ​​видно как на ладони – что и как там проверяют, он может контролировать в режиме онлайн. Каждая станция имеет своего владельца и по закону располагается не далее чем 30 км друг от друга. Здесь почти все автоматизировано. Данные проверок сразу попадают в национальную информационную сеть. Во время последнего этапа проверки – недостатки обнаруживает мастер, а не компьютер. А значит, есть ниша для коррупции

В Литве изобрели свой метод борьбы с взяточниками. Короткое SMS – марка, номер авто и за что предлагали взятку. Теперь даже на другой техстанции при прохождении осмотра – автовладельца не пропустит компьютер, пока не появится фото в системе с исправленным недостатком. Цену техосмотра в Литве фиксирует государство – сейчас она составляет 14 евро, это 420 грн.

В Украине также хотят ввести европейские правила. Большинство техстанций уже сами вкладывают деньги в современное оборудование. В мининфраструктуры обещают упростить выдачу аккредитаций техстанций, чтобы остановить ажиотаж. И признают, что бюрократические проблемы действительно были. А вот коррупцию на техстанциях должен побороть законопроект, который сейчас находится в Верховной Раде. Согласно ему проверяющая станция будет нести полную ответственность за выданный протокол осмотра. Только вот когда парламент проголосует за законопроект – здесь даже прогнозировать никто не берется. И еще вопрос – а успеют ли до 2022 года, когда техосмотр станет обязательным для всех владельцев автомобилей?

К слову, Факты ICTV рассказывали о новых правилах оформления техосмотра в Украине.