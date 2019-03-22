Кроссовер Porsche Cayenne Coupe получил стильную наклоненную линию крыши.

Компания Porsche представила новую модель – кроссовер Cayenne Coupe.

Главная фишка авто – наклоненная линия крыши, которую мы можем наблюдать также в моделях Mercedes GLE Coupe и BMW X6.

Именно последние две машины будут основными конкурентами Cayenne Coupe.

Под капот компания будет устанавливать два двигателя:

3-литровую “турбошестерку”. Мощность силового агрегата – 340 л.с. и 450 Нм крутящего момента. С таким мотором кроссовер возьмет отметку в 100 км/ч за 6 секунд, или 5,9 секунд с пакетом Sport Chrono.

4-литровый V8 битурбо. Этот двигатель может похвастаться 550 лошадиными силами и 770 Нм крутящего момента. До сотни такой автомобиль едет за 3,9 секунды. При этом максимально машина может разогнаться до 286 км/ч.

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Как сообщалось, Porsche решила окончательно отказаться от дизельных двигателей.

Источник: motor1

Фото: motor1