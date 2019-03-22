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В Украине подорожал автогаз – где и на сколько

По состоянию на 21 марта средние цены на автогаз в Украине выросли до 11,49 грн/л.

В Украине подорожал автогаз – где и на сколько

В Украине наблюдается массовый рост цен на автогаз на АЗС. В среднем заправочные станции подняли ценники на 10-44 копеек за литр.

В Киеве на АЗС ОККО и WOG цены на газ выросли на 20 копеек за литр, до 12,18-12,19 грн.

На столичных БРСМ-Нафта, KLO, Авантаж 7 и Барс рост цен несколько ниже – на 10 копеек за литр, до 11,15-12,09 грн.

На заправках Glusco цены выросли на 40 копеек за литр, до 11,55 грн.

Читайте: Техосмотр для авто возвращается: европейский опыт, безопасность или коррупция

Также рост цен наблюдается в регионах на таких АЗС: Parallel, Marshal, Sun Oil, BVS, ZOG, Chipo, Jazz Oil.

Напомним, журналисты совершили проверку качества автогаза на АЗС.

Источник: UPECO

Фото: Dreamstime

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