На тест-драйве у Фактов ICTV побывал новый Renault Kadjar. Мы узнали, что изменилось в Renault Kadjar и стал ли он лучше, в сравнении с предшественником.

Новый Renault Kadjar был представлен осенью прошлого года на автосалоне в Париже, а уже с конца декабря появился у украинских дилеров.

Цены на Renault Kadjar в Украине стартуют с отметки примерно в $20,7 тыс. За эти деньги вы получите Kadjar в базовой комплектации LIFE с бензиновым двигателем 1,2 л, МКПП и на переднем приводе.

Максимальная цена на Renault Kadjar в Украине составляет около $31,5 тыс. За эти деньги вы получите топовую комплектации Intense с дизельным двигателем 1,6 л, МКПП и полным приводом.

На тест-драйве у Фактов ICTV побывал Renault Kadjar в максимальной комплектации Intense с бензиновым двигателем 1,2 л, КПП EDC и на переднем приводе.

Стоимость этой версии Renault Kadjar составляет примерно $28 тыс.

Дизайн

Кроссовер Renault Kadjar остался узнаваемым, а внешние изменения можно назвать легким макияжем.

Также, как и в обновленном Renault Captur, в новом Renault Kadjar подняли выше место расположения переднего госномера.

Renault Kadjar внешне освежился, но кардинальных отличий нет, а вот в салоне с изменениями уже интереснее.

Салон

Материалы салона, как и в предыдущем Renault Kadjar, качественные и вопросов не вызывали.

Сиденье водителя оснащено механическими регулировками, обладают хорошей боковой поддержкой и оказались удобными в дальних поездках.

В отличии от предыдущей версии, в новом Renault Kadjar появилась возможность регулировать по длине подколенную подушку.

На руле находится управление круиз-контролем и телефоном, а под рулем находится отдельный лепесток для управления мультимедиа.

Цифровая панель приборов осталась прежней, с несколькими вариантами исполнения и цветовых решений. Это позволяет немного сменить обстановку, в зависимости от погоды или настроения, к примеру.

Кардинально изменился мультимедийный экран, который стал полностью сенсорным. Вместо кнопок с обеих сторон 7-дюймового экрана теперь сенсорные пиктограммы.

Сам экран стал более чувствительным и отзывчивым, к скорости работы системы и качеству изображения у меня вопросов не возникало.

Огромным плюсом мультимедийной системы, в сравнении с предыдущим Renault Kadjar, является поддержка Android Auto и Apple CarPlay.

Это значительно упрощает жизнь владельцам смартфонов, позволяя дублировать на экран некоторые приложения со своего девайса. К слову, спереди есть два USB разъема.

Также, полностью изменился и блок управления климат-контролем и это решение мне понравилось еще в обновленных Renault Captur и Renault Duster.

Кроме этого, отмечу также сдвижной подлокотник и наличие достаточного количества отсеков для мелочей, подстаканников и удобных карманов под воду в дверных картах.

На месте осталась и декоративная ручка возле рычага КПП, которая не выполняет никакого функционала, но смотрится неплохо.

Сзади довольно просторно, места для головы и ног хватает вполне.

Для удобства пассажиров второго ряда есть подлокотник с подстаканниками.

Также, есть два USB разъема, что также является плюсом. Стоит добавить и об отдельных воздуховодах, которые размещены с тыльной стороны подлокотника.

Объем багажника Renault Kadjar составляет 527 л, чего вполне достаточно для дальних семейных поездок. Под фальшполом – полноразмерная запаска.

Спинки второго ряда складываются с помощью рычагов в багажнике практически в ровный пол, но это не все. Также складывается переднее пассажирское сиденье, что позволяет перевозить всякого рода длинномеры.

Динамика

В тестовом Renault Kadjar был установлен турбированный бензиновый двигатель Energy TCe 130 объемом 1,2 литра, мощностью 130 л.с./5 500 об.мин и максимальным крутящим моментом 205 Нм/2 000 мин.

Двигатель работает в паре с роботизированной семиступенчатой КПП с двойным сцеплением EDC.

Для городских темпов запаса мощности двигателя вполне хватает. В городе Renault Kadjar позволяет резво маневрировать, перестраиваться и вклиниваться в поток трафика.

К КПП поначалу приходилось привыкать и это касается старта с места, ведь сдвинуться плавно с места, даже очень мягко нажимая на педаль газа, у меня не получалось. Передние колеса то и дело, что пробуксовывали. За несколько дней я привык к специфике, но иногда все же шлифовал асфальт, сам того не хотя.

На трассе с запасом мощности не так гладко как в городе и нужно рассчитывать силы во время обгонов. В целом, если подходить к маневрам взвешенно и с умом, то мощности и здесь будет достаточно.

Подвеска достаточно сбитая, автомобиль уверенно держится на наших пошарпанных дорогах.

Расход топлива в городе у меня составлял около 9 л на 100 км пути.

На трассе у меня получалось около 7,5 л со средней скоростью 110 км/ч.

Клиренс у Renault Kadjar 200 мм, чего достаточно для городской зимы и выезда на пикник. Полного привода здесь нет, но есть некая его имитация, которая называется Extended Grip.

Габаритные размеры:

Длина 4 489 мм

Ширина 1 836 мм

Высота 1 617 мм

Колесная база 2 646 мм

Клиренс 200 мм

Extended Grip включает в себя три режима (Стандартный, внедорожный и экспертный), которые в зависимости от дорожной ситуации меняют настройки системы ESP. Полный привод это не заменяет, но позволяет чувствовать себя уверенней вне асфальта.

Есть у Renault Kadjar также система мониторинга «мертвых зон» и контроль полосы движения, что было и в предыдущем Kadjar.

Также есть здесь и уже знакомая нам система автоматической парковки, которая упрощает маневры и предлагает взять рулевое управления во время парковочных маневров на себя. Работает исправно, за рулем чувствуешь себя безопасно. Кроме этого, есть камера заднего вида и парковочные датчики.

Итог

Однозначно, к внешнему дизайну и интерьеру Renault Kadjar вопросов нет. Автомобиль универсальный, семейный, продуманный в мелочах, и он явно изменился в лучшую сторону.

Есть необходимые современные опции, он приспособлен к городу и нашим реалиям. Есть определенные нюансы по привыканию к КПП и двигателю, но это дело времени.

Решать, как всегда, Вам.





























































































Тест-драйв Renault Kadjar: новинки с французской кухни / 23 фотографий

Олесь Куница