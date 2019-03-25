Компания Ferrari показала суперкар из лимитированной линейки Special Project. Единственный экземпляр покажут в Гонконге.

Итальянская компания Ferrari анонсировала премьеру нового суперкара линейки Special Project.

– Проходите за кулисы и присоединяйтесь к нам в путешествии, в котором мы представим нашу самую экстремальную модель линейки Special Project сегодня, – отметили в компании.

Модель Prototipo представят сегодня, 25 марта, у официального дилера Blackbird Concessionaires в Гонконге. В основе Prototipo может лежать гиперкар LaFerrari.

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Владельцем нового суперкара может стать человек под ником Mr. TK Mak, который на своей странице в Instagram опубликовал пост с тизеров премьеры Prototipo и подписью @ferrari & me. monday.

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