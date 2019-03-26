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Dacia испытала электрический кроссовер

Dacia испытывает тестовый мул электромобиля с аккумуляторными батареями под днищем кузова.

Dacia испытала электрический кроссовер

Dacia недавно представила обновленный бюджетный кроссовер Dacia Duster, а сейчас на тестах фотошпионы увидели батареи, которые выглядывают из-под днища прототипа.

Эти фото сделаны на замерзшем озере недалеко от Полярного круга, где специалисты Renault Sport работают над новой гоночной машиной для серии Andros Trophy. В 2020 году чемпионат может перейти на электромобили и тестовый прототип превратится в гоночную для участия в нем.

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Прототип отличается от базового кроссовера более широким и длинным кузовом и наличием каркаса безопасности, спортивных кресел и шипованных покрышек.

На передней оси установлены тормоза Brembo, на задней — механизмы с логотипами Alpine.

Ожидается, что после гоночных электромобилей Dacia начнет разработку электромобилей и для обычных дорог.

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Dacia испытала электрический кроссовер / 5 фотографий

Напомним, в Женеве компания Skoda показала электрический концептуальный кросс-купе Vision iV.

Источник: Motor1

Фото: Motor1

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