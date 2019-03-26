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Lamborghini и Toyota против: авто Путина не пускают в Европу

Lamborghini, Toyota и Michelin выступили против регистрации марки Aurus в Европе.

Lamborghini и Toyota против: авто Путина не пускают в Европу

Автогиганты Lamborghini, Toyota и компания-производитель автошин Michelin выступили против регистрации марки Aurus в Европе.

Они заявили, что наименование российского автопроизводителя созвучно с названиями их моделей и продуктов.

В частности, Lamborghini считает, что Aurus звучит очень похоже на Urus (кроссовер компании. – Ред.). Toyota жалуется, что название автобренда из России напоминает имя их хетчбека Auris.

Michelin выпускает линейку покрышек под брендом Taurus.

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Если компании не откажутся от протеста, то российской компании придется выйти на рынок Европы под другим названием.

Напомним, Lamborghini представила концепт гоночного Urus ST-X.

Источник: Известия

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