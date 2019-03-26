Как определить таможенную стоимость авто, почему таможенники увеличивают оценочную стоимость и как обжаловать решение таможни – далее в материале.

Итак, как определить таможенную стоимость?

Для определения таможенной стоимости достаточно предоставить договор купли-продажи или счет-фактуру с юридическим лицом. Оценочная стоимость каждого автомобиля должна быть рассмотрена индивидуально.

Почему таможенники увеличивают оценочную стоимость?

На таможне объясняют, что купчая – это действительно основной документ, который обязан подать декларант при таможенном оформлении авто на еврономерах. Также стоимость автомобиля может подтвердить декларация страны, которая отправляла авто или платежные квитанции.

Главный государственный инспектор киевской городской таможни Юрий Кравченко отмечает, случаи, когда корректируется таможенная стоимость – мизерные. Однако законодательством предусмотрено, что декларант имеет право его обжаловать.

Как обжаловать решение таможни?

Чтобы оспорить решение таможни, необходимо получить решение о корректировке таможенной стоимости авто. Там указано, на что ссылался инспектор. Однако этот документ не так легко получить.

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