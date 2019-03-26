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ЕС обяжет устанавливать в авто черные ящики – дата

Авто с бортовыми самописцами появятся в ЕС с 2022 года.

ЕС обяжет устанавливать в авто черные ящики – дата

Новый регламент по повышению безопасности на европейских дорогах будет предусматривать оборудование новых авто черными ящиками.

К такому предварительному соглашению пришли Европарламент, Евросовет и Еврокомиссия.

Новейшие средства безопасности будут устанавливаться как на легковые авто, так и на фургоны, которые продаются в ЕС.

Новые правила должны заработать с 2022 года.

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Кроме бортовых самописцев производителей обяжут оборудовать авто системой автоматического удержания в полосе транспортного средства, системой экстренного торможения и улучшенными ремнями безопасности.

Напомним, Нидерланды планируют отказаться от бензиновых авто до 2025 года.

Источник: ТАСС

Фото: Dreamstime

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