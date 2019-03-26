Авто с бортовыми самописцами появятся в ЕС с 2022 года.
Новый регламент по повышению безопасности на европейских дорогах будет предусматривать оборудование новых авто черными ящиками.
К такому предварительному соглашению пришли Европарламент, Евросовет и Еврокомиссия.
Новейшие средства безопасности будут устанавливаться как на легковые авто, так и на фургоны, которые продаются в ЕС.
Новые правила должны заработать с 2022 года.
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Кроме бортовых самописцев производителей обяжут оборудовать авто системой автоматического удержания в полосе транспортного средства, системой экстренного торможения и улучшенными ремнями безопасности.
Напомним, Нидерланды планируют отказаться от бензиновых авто до 2025 года.
Источник: ТАСС