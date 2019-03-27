Как получить водительское удостоверение и какие для этого нужны документы, разбирались Факты ICTV.

Получение прав в Украине регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 08.05.1993 № 340.

Получить права впервые можно только после сдачи экзаменов в сервисном центре МВД. Получить допуск к ним можно, окончив автошколу. Но первый шаг к получению водительского удостоверения – это прохождение медкомиссии, ведь без справки о здоровье в учебное заведение не принимают.

Автошкола

Перечень аккредитованных автошкол в любой области Украины можно найти на сайте сервисного центра МВД. Также обратите внимание на советы от Фактов ICTV о том, как правильно выбрать автошколу.

Для записи на курсы по подготовке водителей нужны следующие документы:

заявление на имя руководителя учреждения (с указанием места жительства и желаемой категории водительского удостоверения);

паспорт (предъявляется лично);

копия идентификационного кода;

четыре фотографии размера 3,5х4,5;

медицинская справка.

Несколько месяцев преподаватели автошколы предоставляют ученикам теоретические и практические знания по ПДД и правилам управления автомобилем. После этого учебное заведение проводит внутренний экзамен, и в случае успешного результата допускает к тестам в сервисном центре МВД.

Читайте: Без автошколы и с онлайн-справкой. В Украине могут упростить получение прав

Экзамен в сервисном центре МВД

Тесты для получения водительского удостоверения можно пройти в любом удобном по месту нахождения сервисном центре МВД.

Документы для сдачи экзаменов:

заявление (заполняется в ТСЦ)

копия идентификационного кода;

документ, удостоверяющий личность;

медицинская справка установленного образца;

квитанция об уплате государственной услуги;

свидетельство об окончании курсов по подготовке водителей;

оригинал и ксерокопия документов об изменении личных данных (в случае их изменения).

Перед тем, как выдать права, происходит проверка теоретических знаний человека на компьютере (20 минут на 20 вопросов). Более двух ошибок не допускается. В случае, если теоретический экзамен не сдан, к практическому экзамену не допустят. Повторно сдать теорию можно не ранее, чем через 5 дней (количество попыток не ограничено).

! Успешный результат на теоретическом экзамене считается действительным в течение трех месяцев.

Найти вопросы на экзамен по ПДД и проверить свои знания можно здесь.

Практическая часть экзамена состоит из двух частей: первый этап проходит на площадке для обучения по начальному управлению, второй – на определенном маршруте в условиях дорожного движения. Все маршруты по Украине можно найти здесь.

Для сдачи практической части человек имеет только три попытки.

Выдача прав

Права выдаются через 5 р.д. с момента успешной сдачи экзаменов. Удостоверение выдается лично под роспись при предъявлении паспорта. Кроме того, сотрудники ТСЦ должны вернуть вам свидетельство об окончании автошколы, экзаменационную карточку и медицинскую справку.

Напомним, в Украине ввели возможность сдачи экзамена по правилам дорожного движения в Украине на английском языке.

Фото: Сервисный центр МВД