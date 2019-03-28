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Hyundai рассекретила две версии новой Sonata

Новая модель Hyundai Sonata восьмого поколения получит две версии – с турбодвигателем и гибрид.

Hyundai рассекретила две версии новой Sonata

Hyundai рассекретила модификации нового седана Sonata восьмого поколения. Новая модель получит  турбоверсию с 1.6 T-GDi и гибрид, на котором установят солнечную панель.

Турбоседан получил решетку радиатора “под драгоценный камень”, дополнительные воздуховоды на переднем бампере и эксклюзивный дизайн задней части, которую, помимо прочего, украсит сдвоенный выхлоп.

Под капотом у этой модели двигатель 1.6 T-GDi на 180 сил, работающий в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой.

Турбированная Hyundai Sonata. Фото: Motor

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На гибрид будут устанавливать каскадную решетку радиатора и спойлер. Под капотом здесь 2-литровый атмосферник и электромотор. Также машине поможет дополнительно проехать 1300 км в год солнечная панель, которую установят на крышу авто.

Гибридная Hyundai Sonata. Фото: Motor

Напомним, в Hyundai работают над выпуском заряженной версии Tucson.

Источник: Motor

Фото: Motor

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