PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

KIA представила два кроссовера

В автосалоне в Сеуле компания KIA Motors представила два новых кроссовера.

KIA представила два кроссовера

KIA Motors представила кроссоверы Mohave Masterpiece и SP Signature в автосалоне в Сеуле.

Кроссовер Mohave Masterpiece пока будет продаваться на внутреннем рынке.

В KIA рассказали, что Mohave Masterpiece сохраняет сходство с другими моделями внедорожников благодаря своему кузову и фирменной передней решетки.

Данная модель является прототипом серийного KIA Mohave нового поколения.

  • image
  • image
  • image
KIA представила два кроссовера / 3 фотографии

Также в автосалоне был представлен SP Signature, которую KIA описывает как эволюцию концепции SP.

Передняя панель SP Signature оснащена новым двухуровневым дизайном фар, верхний слой которого сочетается с тонкой передней решеткой. Контрастная черная “плавающая” крыша подчеркивает возможные варианты настройки, которые будут доступны с новой моделью, а также ярко-оранжевую основную отделку.

Читайте: Новый Kia ProCeed засветился на дорогах

В задней части задней двери преобладает заметная хромированная полоса, охватывающая всю ширину автомобиля, которая соединяет светодиодные задние фонари, а также имеет логотип KIA.

KIA говорит, что производственная версия концепции SP будет раскрыта в 2019 году.

  • image
  • image
  • image
  • image
KIA представила два кроссовера / 4 фотографии

К слову, KIA официально презентовала электрический кроссовер Niro EV.

Источник: caradvice

Фото: caradvice

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Dacia испытала электрический кроссовер
Ferrari показала эксклюзивный суперкар Prototipo
Радаров TruCam станет больше: карта по областям
Тест-драйв Renault Kadjar: новинки с французской кухни
ДТП со стрельбой в Киеве: водитель Maserati устроил разборки с владельцем КИА
Аваков: Система видеофиксации нарушений ПДД в Украине заработает в 2019 году
Техосмотр для авто возвращается: европейский опыт, безопасность или коррупция
Шулявский мост перекрыли. Как объехать (КАРТА)
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка