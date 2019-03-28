В автосалоне в Сеуле компания KIA Motors представила два новых кроссовера.
KIA Motors представила кроссоверы Mohave Masterpiece и SP Signature в автосалоне в Сеуле.
Кроссовер Mohave Masterpiece пока будет продаваться на внутреннем рынке.
В KIA рассказали, что Mohave Masterpiece сохраняет сходство с другими моделями внедорожников благодаря своему кузову и фирменной передней решетки.
Данная модель является прототипом серийного KIA Mohave нового поколения.
Также в автосалоне был представлен SP Signature, которую KIA описывает как эволюцию концепции SP.
Передняя панель SP Signature оснащена новым двухуровневым дизайном фар, верхний слой которого сочетается с тонкой передней решеткой. Контрастная черная “плавающая” крыша подчеркивает возможные варианты настройки, которые будут доступны с новой моделью, а также ярко-оранжевую основную отделку.
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В задней части задней двери преобладает заметная хромированная полоса, охватывающая всю ширину автомобиля, которая соединяет светодиодные задние фонари, а также имеет логотип KIA.
KIA говорит, что производственная версия концепции SP будет раскрыта в 2019 году.
К слову, KIA официально презентовала электрический кроссовер Niro EV.
Источник: caradvice
Фото: caradvice