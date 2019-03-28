В автосалоне в Сеуле компания KIA Motors представила два новых кроссовера.

KIA Motors представила кроссоверы Mohave Masterpiece и SP Signature в автосалоне в Сеуле.

Кроссовер Mohave Masterpiece пока будет продаваться на внутреннем рынке.

В KIA рассказали, что Mohave Masterpiece сохраняет сходство с другими моделями внедорожников благодаря своему кузову и фирменной передней решетки.

Данная модель является прототипом серийного KIA Mohave нового поколения.













KIA представила два кроссовера / 3 фотографии

Также в автосалоне был представлен SP Signature, которую KIA описывает как эволюцию концепции SP.

Передняя панель SP Signature оснащена новым двухуровневым дизайном фар, верхний слой которого сочетается с тонкой передней решеткой. Контрастная черная “плавающая” крыша подчеркивает возможные варианты настройки, которые будут доступны с новой моделью, а также ярко-оранжевую основную отделку.

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В задней части задней двери преобладает заметная хромированная полоса, охватывающая всю ширину автомобиля, которая соединяет светодиодные задние фонари, а также имеет логотип KIA.

KIA говорит, что производственная версия концепции SP будет раскрыта в 2019 году.

















KIA представила два кроссовера / 4 фотографии

К слову, KIA официально презентовала электрический кроссовер Niro EV.

Источник: caradvice

Фото: caradvice