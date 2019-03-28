PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

За два месяца в Украину ввезли автомобилей на $700 млн

Германия, Литва и Польша в тройке лидеров экспорта легковых машин в Украину.

За два месяца в Украину ввезли автомобилей на $700 млн

Данные таможенной статистики свидетельствуют, что за январь-февраль импорт легковых автомобилей в Украине составил $709,4 млн.

Государственная фискальная служба Украины отмечает, что больше всего машин украинцы ввезли из Германии – $159,56 млн. На втором – Литва с результатом более $103,62 млн. Третье место заняла Польша – импорт из этой страны составил $93,62 млн.

Читайте: Как получить права в 2019: автошкола, экзамены, документы

Зато Украина экспортировала за январь-февраль автомобилей на сумму $ 1,6 млн. Больше всего украинских автомобилей продано в США, Канаду и Францию.

Ранее мы рассказывали, как определить таможенную стоимость автомобиля, почему таможенники увеличивают оценочную стоимость и как обжаловать решение таможни.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Центр Львова перекрыли евробляхеры
Евробляхеры заблокировали границу, чтобы завезти литовские авто
Быстрая растаможка. На Львовщине “брокер” обманул 150 евробляхеров на $500 тыс.
Как рассчитать акциз на автомобиль
Конец льготного периода: что делать тем, кто не успел растаможить евробляху
Митинги, штрафы и проблемы с утилизацией: как проходит растаможка евроблях
Льготная растаможка евроблях закончилась. АвтоЕвроСила готовит сюрприз
Льготы закончились: сколько авто растаможили и когда начнут штрафовать евробляхи
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка