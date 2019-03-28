Германия, Литва и Польша в тройке лидеров экспорта легковых машин в Украину.

Данные таможенной статистики свидетельствуют, что за январь-февраль импорт легковых автомобилей в Украине составил $709,4 млн.

Государственная фискальная служба Украины отмечает, что больше всего машин украинцы ввезли из Германии – $159,56 млн. На втором – Литва с результатом более $103,62 млн. Третье место заняла Польша – импорт из этой страны составил $93,62 млн.

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Зато Украина экспортировала за январь-февраль автомобилей на сумму $ 1,6 млн. Больше всего украинских автомобилей продано в США, Канаду и Францию.

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