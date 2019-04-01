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В Киеве с 1 апреля разрешили скорость 80 км/ч (СПИСОК УЛИЦ)

На 17 улицах Киева временно, с 1 апреля по 1 ноября, снова разрешили ездить со скоростью 80 км/час.

Швидкість руху

Киевсовет сегодня отменил ограничение скорости движения в 50 километров в час на некоторых улицах.

Читайте: В Киеве с 1 ноября запретили ездить со скоростью 80 км/ч (СПИСОК УЛИЦ)

Таким образом, в период с 1 апреля по 1 ноября на 17 улицах будет действовать ограничение скорости до 80 км/ч:

  1. просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
  2. Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);
  3. ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе);
  4. Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);
  5. Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева);
  6. просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);
  7. просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
  8. ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  9. Надднепрянское шоссе;
  10. Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  11. Столичное шоссе (до ул. Заболотного);
  12. ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);
  13. просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  14. просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта Киев);
  15. бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. Навои);
  16. ул. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
  17. просп. Соборности.

Напомним, с 1 января 2018 года действуют обновленные требования Правил дорожного движения, согласно которым скорость транспорта в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/ч.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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