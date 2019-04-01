На 17 улицах Киева временно, с 1 апреля по 1 ноября, снова разрешили ездить со скоростью 80 км/час.

Киевсовет сегодня отменил ограничение скорости движения в 50 километров в час на некоторых улицах.

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Таким образом, в период с 1 апреля по 1 ноября на 17 улицах будет действовать ограничение скорости до 80 км/ч:

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской); Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта); ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе); Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини); Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева); просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста); просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади); ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков); Надднепрянское шоссе; Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе); Столичное шоссе (до ул. Заболотного); ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста); просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади); просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта Киев); бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. Навои); ул. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской); просп. Соборности.

Напомним, с 1 января 2018 года действуют обновленные требования Правил дорожного движения, согласно которым скорость транспорта в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/ч.